القوات المشتركة تختتم ثالث برامجها التدريبية "حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة"

وتناولت في يومها الأول مفهوم القانون الدولي الإنساني والمصالح الفضلى للأطفال المتضررين بالنزاع المسلح، بينما تطرقت في يومها الثاني إلى حماية الأعيان المدنية ذات الصلة بالأطفال، والإتجار بالأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وآلية إعداد تقارير عن الانتهاكات ضد الأطفال، وإعادة دمج وتأهيل الأطفال المجندين.