خلال عمليتين منفصلتين.. "الأمن البيئي" تطيح بمواطنين مخالفين لنظام البيئة

نجحت القوات الخاصة للأمن البيئي في القبض على مواطنين مخالفين لنظام البيئة، خلال واقعتين منفصلتين.
وفي التفاصيل: تمكّنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدّي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، من القبض على مواطن؛ وهو عبدالله محمد الصيخان؛ لارتكابه مخالفةَ الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته بندقية شوزن وبندقية هوائية، و"746" ذخيرة متنوعة، وجهاز نداء طيور، و"5" كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى الجهة المختصة.
وشدّدت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أنّ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة "10,000" ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة "5,000" ريال، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة "100,000" ريال، وعقوبة استخدام جهاز نداء الطيور في الصيد غرامة "50,000" ريال.
ضبطت القواتُ الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لإشعاله النارَ في أراضي الغطاء النباتي في منطقة حائل، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكّدت القوات أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في أراضي الغطاء النباتي، غرامة تصل إلى "3,000" ريال، حاثّة على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.