خلال عمليتين منفصلتين.. "الأمن البيئي" تطيح بمواطنين مخالفين لنظام البيئة

وفي التفاصيل: تمكّنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدّي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، من القبض على مواطن؛ وهو عبدالله محمد الصيخان؛ لارتكابه مخالفةَ الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، بحوزته بندقية شوزن وبندقية هوائية، و"746" ذخيرة متنوعة، وجهاز نداء طيور، و"5" كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافه واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقّه، وإحالته إلى الجهة المختصة.