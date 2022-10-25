الفالح: التحديات العالمية متسارعة ومدعاة للقلق

وقال خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، التي بدأت أعمال نسختها السادسة اليوم الثلاثاء، إن التحول على المدى الطويل أصبح يتسارع ويتيح فرصاً عديدة، وإن لدينا تحولاً متلاحقاً ومتسارعاً على مستوى الطاقة والغاز.