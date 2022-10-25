الفالح: التحديات العالمية متسارعة ومدعاة للقلق

أكّد المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، أن الأزمة في أوروبا ستسرّع من وتيرة التحوّل على مستوى الطاقة.
وقال خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، التي بدأت أعمال نسختها السادسة اليوم الثلاثاء، إن التحول على المدى الطويل أصبح يتسارع ويتيح فرصاً عديدة، وإن لدينا تحولاً متلاحقاً ومتسارعاً على مستوى الطاقة والغاز.
وبيّن أن الطاقة ستكون مكلفةً، وضريبة ستدفعها الإنسانية، حيث إن التغيرات الأمنية والسياسية أخيرا تكلف الدول عديداً من الأموال لمواجهتها.
وقال: نتطلع من الدول أن تكون قادرةً على التعامل مع النظام العالمي الجديد.