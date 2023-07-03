طيران ناس يتسلم طائرتين جديدتين إيرباص A320neo ويرفع حجم أسطوله إلى 51 طائرة

ووصلت طائرتا A320neo الجديدتان من تولوز بفرنسا، حيث هبطتا في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ليزيد عدد الطائرات التي استلمها طيران ناس خلال 2023 إلى سبع طائرات، اثنتان منها من طراز إيرباص 330A وخمس طائرات جديدة من طراز A320neo، ليرتفع حجم أسطول طيران ناس، إلى 51 طائرة، بزيادة أكثر من 96٪ خلال نحو عامين، مقارنة بحجمه البالغ 26 طائرة في الربع الأول من عام 2021.