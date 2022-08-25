"الزعاق": الأجواء اللطيفة مستمرة بمرتفعات الجنوب 48 يومًا.. وبعدها ندخل حيز البرودة

وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن جنوب السعودية يشمل مناطق: "الباحة، عسير، وجازان، ونجران"، وتقسم إلى 4 أقسام وهي: المرتفعات وتمثلها جبال السروات (وتبدأ من جنوب الطائف وتمتد لحدود اليمن)، والقسم الثاني هي السواحل وتسمى المناطق التهامية، ويليها القسم الثالث وهي الجزر التي تقع في البحر الأحمر وأكبرها جزيرة فرسان، وآخرها الهضاب وهي النتوءات الجبلية في الأراضي المستوية.