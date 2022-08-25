محليات

"الزعاق": الأجواء اللطيفة مستمرة بمرتفعات الجنوب 48 يومًا.. وبعدها ندخل حيز البرودة

قال: المناطق الجنوبية ذات مناخات متباينة بين الرطب والمعتدل في الشتاء والماطر صيفًا
خبير الطقس خالد الزعاق

خبير الطقس خالد الزعاق

سبق
سبق

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: ستستمر الأجواء اللطيفة على مرتفعات الجنوب طوال الـ48 يومًا القادمة، وحينذاك تدخل حيز البرودة الشتوية.

وأضاف "الزعاق" أن المناطق الجنوبية في المملكة ذات مناخات متباينة؛ فالمناطق الساحلية لها مناخ رطب ومعتدل في الشتاء؛ بينما للمرتفعات مناخ ماطر ومعتدل في الصيف؛ فيما تسمى المناطق الساحلية المقابلة للمرتفعات الحجازية بـ"التهامية"، نسبة إلى "التهم"، وهو شدة الحر وركود رياحها، وهو ما تتسم به في القيظ.

وأوضح في فيديو على حسابه بتويتر، أن جنوب السعودية يشمل مناطق: "الباحة، عسير، وجازان، ونجران"، وتقسم إلى 4 أقسام وهي: المرتفعات وتمثلها جبال السروات (وتبدأ من جنوب الطائف وتمتد لحدود اليمن)، والقسم الثاني هي السواحل وتسمى المناطق التهامية، ويليها القسم الثالث وهي الجزر التي تقع في البحر الأحمر وأكبرها جزيرة فرسان، وآخرها الهضاب وهي النتوءات الجبلية في الأراضي المستوية.

حالة الطقس
الأرصاد
خالد الزعاق

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