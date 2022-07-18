رئيس هيئة الحج في إندونيسيا: المملكة نجحت في تنظيم المناسك في أجواء صحية آمنة

وفي التفاصيل، أعرب "انجيتو" عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على جهودها العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحرصها على إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم وفق إجراءات احترازية مثالية وفرت أعلى معايير الصحة والسلامة والراحة والطمأنينة، بفضل تضافر جهود المؤسسات الأمنية والصحية كافة.