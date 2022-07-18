رئيس هيئة الحج في إندونيسيا: المملكة نجحت في تنظيم المناسك في أجواء صحية آمنة

أشاد البروفيسور انجيتو ابيمانيو رئيس المجلس التنفيذي للهيئة المالية والتمويلية للحج في إندونيسيا بنجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم مناسك الحج بأجواء صحية آمنة، رغم التحديات الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتحوراته الجديدة.
وفي التفاصيل، أعرب "انجيتو" عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على جهودها العظيمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وحرصها على إقامة الشعيرة وتسهيل أداء ضيوف الرحمن مناسكهم وفق إجراءات احترازية مثالية وفرت أعلى معايير الصحة والسلامة والراحة والطمأنينة، بفضل تضافر جهود المؤسسات الأمنية والصحية كافة.
وأكد انجيتو أن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين وخدماتها الجليلة لرعاية حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف تبعث الفخر والتقدير والاعتزاز في وجدان الشعوب الإسلامية.