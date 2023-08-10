هيئة النقل تؤكد ضرورة التعامل مع سيارات الأجرة النظامية: يمكن تمييزها بـ4 علامات

وأوضحت الهيئة أن اللائحة المنظمة حددت عددًا من المواصفات الفنية الواجب توفرها في سيارات الأجرة: ألا يزيد عمر السيارة التشغيلي عن 5 سنوات من سنة الصنع، وأن تحمل السيارة لوحة نقل عام، إضافة إلى بعض الاشتراطات المتعلقة بالهوية الخارجية للسيارة كاللون والملصقات التي تظهر على السيارة من الخارج واللوحة المضيئة وغيرها، وأن يلتزم السائق باستخدام عداد الرحلات لاحتساب وتحصيل أجرة النقل وفق سياسة تنظيم أجور استخدام خدمات الأجرة المعتمدة، إضافة إلى إتاحة خيارات دفع إلكترونية، وربط السيارة بجهاز تتبع حي ومباشر مرتبط ببوابة "نقل" التابعة للهيئة، وأن يحافظ السائق على خصوصية المستفيدين، إضافة إلى الاهتمام بالمظهر العام للسائق والتزامه بالزي الموحد وكذلك نظافة السيارة من الداخل والخارج.