طائرات إخلاء ومستشفيات ميدانية.. "الدفاع" تعلن جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

وأوضح اللواء الدكتور عبدالله العتيبي مشرف بعثة الخدمات الصحية بالوزارة، أن الوزارة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام من خلال بعثة تضم أكثر من 1600 من الكوادر الطبية والصحية والفنية والإدارية.