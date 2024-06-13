طائرات إخلاء ومستشفيات ميدانية.. "الدفاع" تعلن جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

أعلنت الخدمات الصحية بوزارة الدفاع جاهزية مستشفياتها ومراكزها الإسعافية لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة خلال موسم الحج الحالي من خلال طائرات للإخلاء الجوي ومستشفيات ميدانية.
وجهّزت الوزارة 30 فرقة للاستجابة السريعة للطوارئ تلبية لاحتياجات الحجاج.
وأوضح اللواء الدكتور عبدالله العتيبي مشرف بعثة الخدمات الصحية بالوزارة، أن الوزارة أكملت استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام من خلال بعثة تضم أكثر من 1600 من الكوادر الطبية والصحية والفنية والإدارية.
وأضاف "العتيبي": يوجد لدينا أكثر من 23 مرفقًا صحيًا ومستشفيات ثابتة وميدانية وعيادات أولية.
وتسهيلًا على الحجيج في أداء مناسكهم اشتملت الوحدات على أقسام للتنويم والعمليات الجراحية ووحدات لضربات الشمس والإجهاد الحراري والغسيل الكلوي ووحدة للمختبرات.
وتشارك الوزارة بخمس طائرات للإخلاء الطبي الجوي مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم الخدمات الإسعافية في أسرع وقت.