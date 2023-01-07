300 فرقة من حول العالم تُسجل في "تحدي الحج والعمرة" بنسخته الثانية

ويركز التحدّي على تيسير رحلة الحج من خلال 7 مسارات، تشمل: توفير المعلومات المتعلقة برحلة الحج، الإعاشة، خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، تدوير النفايات، نقل الأمتعة بكفاءة عالية، بالإضافة إلى إرشاد التائهين، بهدف إيجاد حلول متقدمة تحت إشراف نخبة من الخبراء والمختصين، لاختيار الفرق المرشحة للفوز بناءً على عدة معايير أساسية من أهمها استخدام التقنيات الناشئة، وسهولة حصول المستفيدين على الحل، وتحقيقه لمستهدفات الاستدامة المالية.