تبوك في المقدمة… "جازان" تحتل المرتبة الأخيرة بين المناطق في مؤشر تنمية الطفولة المبكرة في الصحة والتعليم

احتلت جازان المرتبة الأخيرة بين المناطق في موشر تنمية الطفولة المبكرة في نسبة الأطفال بالفئة العمرية من 24 إلى 59 شهراً، الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي، وذلك بنسبة 75.9% وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء.