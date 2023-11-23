تبوك في المقدمة… "جازان" تحتل المرتبة الأخيرة بين المناطق في مؤشر تنمية الطفولة المبكرة في الصحة والتعليم

احتلت جازان المرتبة الأخيرة بين المناطق في موشر تنمية الطفولة المبكرة في نسبة الأطفال بالفئة العمرية من 24 إلى 59 شهراً، الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي، وذلك بنسبة 75.9% وفقاً لإحصائيات الهيئة العامة للإحصاء.
يتأي ذلك فيما سجلت منطقة تبوك أعلى قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة، بنسبة 83.9%، ثم المدينة المنورة ثانياً بنسبة 83.2%، تلتها مكة المكرمة 82.4%، فالمنطقة الشرقية 81.1%، وجاءت الجوف 81% رابعاً ثم الباحة 79.4% ونجران والرياض 78.3%، بينما سجلت عسير 77.7% وحائل 77.6% والحدود الشمالية 77%.
وبوجه عام بلغت على مستوى المملكة نسبة الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 24 – 59 شهراً الذين يسيرون على المسار الصحيح أثناء مراحل التنمية الرئيسية للأطفال على صعيد مجالات الصحة و التعلم و الرفاه النفسي و الاجتماعية 81.1%، 83% من الإناث يسرن على المسار الصحيح للنمو في مجالات الصحة والتعليم والرفاه النفسي والاجتماعي مقارنة بالذكور 77.3%.