"شؤون الحرمين" تقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 51803 مستفيدين في يوم واحد

وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تمّ توفير 261 عربة عادية للمحتاجين، وتوفير 4150 عربة كهربائية للطواف والسعي، واستفاد من خدمة دفع عربات القاصدين 1091 مستفيداً.