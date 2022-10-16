"شؤون الحرمين" تقدم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 51803 مستفيدين في يوم واحد

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام ليوم أمس السبت 1444/3/19هـ.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ 51803 مستفيدين، وتوزيع 80840 عبوة مياه زمزم، واستهلكت 260 لتراً للتعقيم بالبايوكير، وتمّ تعقيم 17150 متر سجاد.
وأضافت الرئاسة في إنفوجراف على حسابها بتويتر، أنه تمّ توفير 261 عربة عادية للمحتاجين، وتوفير 4150 عربة كهربائية للطواف والسعي، واستفاد من خدمة دفع عربات القاصدين 1091 مستفيداً.
وأفادت بأنه تم توفير 15300 لتر لتعقيم الأسطح و280 لتراً لتعقيم الروبوتات، و1600 لتر معقم للأيدي، وتوفير 1500 كتيب ومطوية و2445 خدمة تطويف، فيما استفاد 13500 شخص من التوعية الرقمية، و94 ألف شخص من التوعية الميدانية.