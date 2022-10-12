الجفالي للسيارات تقيم فعالية Discovery Day لملاك مرسيدس - بنز

نظمت شركة الجفالي للسيارات وكلاء مرسيدس - بنز في المملكة فعالية مبتكرة لعملائها حملت اسم ( Discovery Day )، حيث جهّزت الشركة مركزها الرئيسي في مدينة جدة بكافة مرافق المعرض ومركز الصيانة وقسم قطع الغيار لاستقبال العملاء من أجل التعرّف على مختلف الجوانب التي يجب أن يتعرّفوا عليها ، والمعلومات المهم معرفتها عن المؤشرات الأساسية الظاهرية في المركبة أو الإلكترونية التي تستدعي خطوات بسيطة يقوم بها مالك المركبة للتعامل معها أو التوجه إلى مركز الصيانة، كما حصل العملاء على توجيهات بخصوص الضمان والاستفادة منه، وتعرفوا على الفرق بين القطع الأصلية والمقلدة، ومدى تأثير هذه القطع على سلامة المركبة ومن بداخلها على الطريق، أو في حدوث أعطال بالغة في المركبة، واستمتع الحضور بالفعاليات المصاحبة التي أقامتها الشركة، وكان جزء كبير منها للأطفال في الجناح الذي تم تخصيصه لهم في المعرض.