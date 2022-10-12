الجفالي للسيارات تقيم فعالية Discovery Day لملاك مرسيدس - بنز

نظمت شركة الجفالي للسيارات وكلاء مرسيدس - بنز في المملكة فعالية مبتكرة لعملائها حملت اسم ( Discovery Day )، حيث جهّزت الشركة مركزها الرئيسي في مدينة جدة بكافة مرافق المعرض ومركز الصيانة وقسم قطع الغيار لاستقبال العملاء من أجل التعرّف على مختلف الجوانب التي يجب أن يتعرّفوا عليها ، والمعلومات المهم معرفتها عن المؤشرات الأساسية الظاهرية في المركبة أو الإلكترونية التي تستدعي خطوات بسيطة يقوم بها مالك المركبة للتعامل معها أو التوجه إلى مركز الصيانة، كما حصل العملاء على توجيهات بخصوص الضمان والاستفادة منه، وتعرفوا على الفرق بين القطع الأصلية والمقلدة، ومدى تأثير هذه القطع على سلامة المركبة ومن بداخلها على الطريق، أو في حدوث أعطال بالغة في المركبة، واستمتع الحضور بالفعاليات المصاحبة التي أقامتها الشركة، وكان جزء كبير منها للأطفال في الجناح الذي تم تخصيصه لهم في المعرض.
وعن فعالية ( Discovery Day ) تحدث السيد باسم ولي رئيس التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات قائلاً: نعمل في الشركة دائماً على البناء والمحافظة على علاقة مستدامة مع ملّاك سيارات مرسيدس - بنز مبنية على الثقة من جانب عملائنا في ما نقدمه لهم من خدمة نعمل باستمرار بأن تكون الأفضل والأكثر تميّزاً، ومن خلال فعالية ( Discovery Day ) وددنا أن نثقف عملاءنا الجدد بعدد من الجوانب التي قد تغيب عنهم في المركبة أو في الخدمات التي يستطيعون الحصول عليها في مراكزنا والجوانب الأخرى التي قد يتم التساهل في التعاطي معها وهي مهمة جداً، ويترتب عليها نتائج جانبية ضارة لا قدر الله في بعض الحالات مثل: قطع الغيار المقلدة أو المؤشرات التي تظهر على المركبة ولا يتم التعامل معها بالإجراء المناسب.
وأكد السيد باسم ولي بأن الأصداء المميزة لفعالية ( Discovery Day ) من جانب العملاء سوف تكون دافعاً للاستمرار في تقديمها بشكل دوري وباقي مدن المملكة خلال الفترة المقبلة بإذن الله.