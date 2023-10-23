وكيل إمارة مكة يتسلّم شعلة النسخة الثانية من دورة الألعاب السعودية 2023

وسيتناوب على حمل الشعلة خلال المسيرة، الرياضي عبدالمحسن الخلف، لاعب كرة السلة، وبندر الحربي لاعب كرة اليد، والرياضية إيمان رفيق المتسابقة في رياضة التجديف الداخلي، والرياضيتان أمل الشكل ومريم شعلان في رياضة الغوص والغوص الحر ، وهاني العسيلان في لعبة البلياردو ، والرياضية نيرمين رضا في السباق الثلاثي الترايثلون، وعبدالله علي رضا في ذات السباق، وأخيراً لاعب الكاراتيه رائف تركستاني.