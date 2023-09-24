فيديو يرصد الإطاحة بهم.. الأمن العام يستعرض قائمة بالمقبوض عليهم في جرائم عدة

وفي الرياض، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسيتين السورية والباكستانية سرقا قواطع كهرباء نحاسية وقاما بتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها ، كما تم إلقاء القبض على مواطن قام بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد مراكز الصيانة أثناء انشغال مالكها بصيانتها وتمّ استرداد المركبة وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.