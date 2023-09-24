فيديو يرصد الإطاحة بهم.. الأمن العام يستعرض قائمة بالمقبوض عليهم في جرائم عدة

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطن في فيفا قام بترويج 408 كجم من نبات القات المخدر مخبَّأةً داخل مركبة يقودها.
وفي الجوف، تمكنت شرطة دومة الجندل من القبض على 7 مواطنين قاموا باتخاذ استراحة وكراً لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدّرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي الرياض، تمّ القبض على مقيمَيْن من الجنسيتين السورية والباكستانية سرقا قواطع كهرباء نحاسية وقاما بتخزينها في عدد من المواقع والمتاجرة بها ، كما تم إلقاء القبض على مواطن قام بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد مراكز الصيانة أثناء انشغال مالكها بصيانتها وتمّ استرداد المركبة وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأضاف الأمن العام، أن شرطة جدة نجحت في القبض على مقيميْن قاما بترويج 300 كجم من نبات القات المخدر، وفي الجوف تم القبض على مواطن قام بترويج داخل مركبة يقودها مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتم القبض في الدرب، على مواطن قام بترويج أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخفية داخل مركبة يقودها، وفي تبوك تم القبض على مواطنيْن قاما بإطلاق النار في الهواء من سلاحين ناريين بحوزتهما في مكان عام، معرّضين حياة الآخرين للخطر وجار القبض على مَن وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.