بوابة منتخب المعلوماتية والأولمبياد.. فوز 1860 طالباً بجوائز "بيبراس موهبة"

يُذكر أن مسابقة بيبراس تستهدف طلبة التعليم العام من السعوديين والمقيمين من الصفوف الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي، وتُعد بيبراس، مسابقة دولية تهدف إلى تعزيز المعلوماتية والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس في جميع الأعمار، باستخدام مجموعة من مهارات وتقنيات حل المشكلات، ويشارك فيها أكثر من مليونَي طالب وطالبة في أكثر من 70 دولة، وتتكوّن من مجموعة من المشكلات القصيرة عبر الإنترنت، التي يمكن حلها دون معرفة مسبقة، إلا أنها تتطلب التفكير المنطقي.