كيف نختار ونستخدم الكريمات الواقية من الشمس؟.. "الصحة" توضح أبرز الإرشادات

نصحت وزارة الصحة بضرورة استخدام الكريمات الواقية من الشمس، خاصة في حال الخروج في وقت الظهيرة.
وأوضحت الوزارة عبر المنصة الرئيسة للتوعية الصحية "عش بصحة"، أن اختيار الكريمات الواقية من الشمس له معايير عدة يجب الانتباه لها.
وتابعت في إنفوجراف نشرته على حسابها بـ"إكس"، أن استخدام واقي الشمس ليس فقط للحماية ضد الحروق الشمسية؛ بل للحماية من شيخوخة الجلد المبكّرة، وسرطان الجلد أيضاً، وكلما زادت كمية المنتج الواقي المستخدم، زادت نسبة الحماية.
ولفتت إلى أن المنتجات الواقية من الشمس حماية إضافية للجلد، وليست بديلاً للملابس والظل، ويجب إبقاء الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم ستة أشهر بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
وأكّدت الوزارة ضرورة اختيار المنتج المحتوي على عامل الحماية من الشمس 30 (SPF)، أو أكثر، ومقاوم للماء، ويكون ذا تغطية واسعة، مما يعني أنه يحميك من أشعة الشمس فوق البنفسجية بنوعيها.. والتأكّد من تاريخ صلاحية المنتج، وتجنب تخزين واقيات الشمس في الأماكن الحارة.
وأوضحت أبرز إرشادات استخدام الواقيات من خلال الاكتفاء بملعقتين صغيرتين منه لوقاية الوجه، والأذنين، والرقبة، والذراعين، مع وضعه قبل التعرُّض للشمس من 20 إلى 30 دقيقة، ويفضل إعادة استخدامه كل ساعتين على الأقل عند التعرُّض الطويل لأشعة الشمس، مع إعادة وضعه عند الخروج من المسبح، وبعد تجفيف الجسم بالمنشفة، أو بعد التعرق.
وشدّدت على أن الجلوس بالظل، أو حتى في الجو الغائم، لا يغني عن استخدام واقيات الشمس.