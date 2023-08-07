كيف نختار ونستخدم الكريمات الواقية من الشمس؟.. "الصحة" توضح أبرز الإرشادات

وأوضحت أبرز إرشادات استخدام الواقيات من خلال الاكتفاء بملعقتين صغيرتين منه لوقاية الوجه، والأذنين، والرقبة، والذراعين، مع وضعه قبل التعرُّض للشمس من 20 إلى 30 دقيقة، ويفضل إعادة استخدامه كل ساعتين على الأقل عند التعرُّض الطويل لأشعة الشمس، مع إعادة وضعه عند الخروج من المسبح، وبعد تجفيف الجسم بالمنشفة، أو بعد التعرق.