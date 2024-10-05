استمرت 4 أيام.. "تقني عسير" يختتم مبادرة تدريب السيدات على الصيانة الوقائية للسيارات

واستمرت المبادرة لمدة 4 أيام، وتهدف إلى تثقيف المرأة في مجال الصيانة الوقائية للسيارات، وحظيت باستضافة حوالى 800 متدربة من منسوبات الجهات الحكومية وسيدات المجتمع المحلي بالمنطقة، ولاقت تفاعلًا واستحسانًا كبيرًا من قِبَل المستفيدات.