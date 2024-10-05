استمرت 4 أيام.. "تقني عسير" يختتم مبادرة تدريب السيدات على الصيانة الوقائية للسيارات

اختتمت مساء أمس الأول، مبادرة تدريب السيدات على الصيانة الوقائية للسيارات، والتي نُفّذت في 10 كليات تقنية ومعاهد صناعية ثانوية بمنطقة عسير.
واستمرت المبادرة لمدة 4 أيام، وتهدف إلى تثقيف المرأة في مجال الصيانة الوقائية للسيارات، وحظيت باستضافة حوالى 800 متدربة من منسوبات الجهات الحكومية وسيدات المجتمع المحلي بالمنطقة، ولاقت تفاعلًا واستحسانًا كبيرًا من قِبَل المستفيدات.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد آل مريع، أن التدريب التقني والمهني بالمنطقة يحظى باهتمام كبير من القيادة الحكيمة؛ معربًا عن شكره لأمير المنطقة ولنائبه على اهتمامهم بقطاع التدريب التقني والمهني لتدريب، وتأهيل سواعد وطنية لدفع عجلة التنمية والاقتصاد، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.