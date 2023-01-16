"أبوظهير" يحقق المركز الثاني بـ"سيف الملك"

وقدّم الشكر لرئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، وكل العاملين في النادي على النجاح والمظهر المشرّف الذي يظهر به، ويسعد جميع المشاركين بالمهرجان، ويحفزهم بالحضور سنويًا؛ للمنافسة على جوائز المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في النسخ المقبلة، بإذن الله تعالى.