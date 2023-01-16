"أبوظهير" يحقق المركز الثاني بـ"سيف الملك"

حقق مالك الإبل عبدالله بن مطلق أبوظهير القريني، المركز الثاني في شوط "سيف الملك"، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة.
جاء ذلك بعد تنافس قوي على المركز الأول في لون الوضح بمنقيته مرهبات القرينية، التي كان لها حضور قوي بمهرجان المؤسس وحققت عدة ألقاب في نسخ ماضية.
وأعرب "أبوظهير" عن سعادته بحصوله على هذا المركز في مشاركته بهذه النسخة القوية والصعبة، والآن منقيته بطلة في الأشواط الملكية.
كما وعد جمهوره بالحضور في النسخ المقبلة؛ لتحقيق الألقاب في لون الوضح الذي يشهد مشاركة تنافسية قوية من ملاك الإبل المعروفين.
وثمّن "أبوظهير" الرعاية والدعم الكبير من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل لمهرجان المؤسس، حتى وصل لمكانة يفتخر بها أهل الإبل أمام نظرائهم في كل الدول بمهرجان أصبح أيقونة لمهرجانات الإبل في العالم.
وقدّم الشكر لرئيس النادي الشيخ فهد بن حثلين، وكل العاملين في النادي على النجاح والمظهر المشرّف الذي يظهر به، ويسعد جميع المشاركين بالمهرجان، ويحفزهم بالحضور سنويًا؛ للمنافسة على جوائز المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في النسخ المقبلة، بإذن الله تعالى.