"العثيم" يهنّئ القيادة والأسرة المالكة والشعب السعودي بعيد الفطر المبارك

رفع عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووليّ العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى كل أفراد الأسرة المالكة الكريمة، والشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلًا المولى، عز وجل، أن يعيدَه على بلادنا قيادة وشعبا وعلى الأمتَين العربية والإسلامية، وكافة شعوب العالم، بالخير والسعادة، والأمن والسلام.
ودعا "العثيم" اللهَ تعالى أن يديم على مملكتنا الغالية، أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، أمنَها وعِزِّهَا ورَخَاءها واستقرارَها في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظَ مليكَها خادمَ الحرمين الشريفين، ووليَّ العهد الأمين، وأن يمتّعَهما بموفور الصحة والعافية، وأن يمدَّهما بعونه وتوفيقه لمواصلة مسيرة البناء والنماء والاستقرار والازدهار في وطننا الغالي.