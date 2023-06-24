أسطول سيارات إسعاف.. تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة للمشاعر المقدسة

وأوضحت الوزارة أن القافلة تضم أسطولًا متكاملًا مكونًا من "16" سيارة إسعاف مزوّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة، مع تواجد فريق طبي متخصّص مكوّن من 83 ممارسًا متخصصًا "أطباء وتمريض ومسعفين"، إلى جانب 4 سيارات إسعاف متمركزة على طريق الهجرة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وسيارتي إسعافات العناية المركزة، إضافة إلى 5 إسعافات مساندة وكابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة، وحافلة لنقل مرافقي المرضى.