مدينة سعودية تتصدر قائمة أعلى مدن المملكة سخونة خلال الثلث الأول من الصيف.. والحرارة تُوَاصل ارتفاعها

وسجلت الأحساء على مدى 13 يومًا متتابعًا، درجات حرارة عظمى لاهبة، تراوحت ما بين (46- 48)م في الظل في ساعات الظهيرة؛ لتكون بذلك المنطقة الأكثر سخونة على أرض المملكة.