مدينة سعودية تتصدر قائمة أعلى مدن المملكة سخونة خلال الثلث الأول من الصيف.. والحرارة تُوَاصل ارتفاعها

أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، أن محافظة الأحساء كانت الأعلى حرارة بين مدن ومحافظات المملكة خلال الثلث الأول من فصل الصيف.
وسجلت الأحساء على مدى 13 يومًا متتابعًا، درجات حرارة عظمى لاهبة، تراوحت ما بين (46- 48)م في الظل في ساعات الظهيرة؛ لتكون بذلك المنطقة الأكثر سخونة على أرض المملكة.
وتشير آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لدينا في "مركز طقس العرب الإقليمي"، إلى حدوث اشتداد إضافي في وطأة الأجواء الحارة، لتقترب من حاجز 50 درجة مئوية خلال الأسبوع الجديد.
يُذكر أن منطقة الأحساء كثيرًا ما تتأثر خلال فصل الصيف بموجات حارة طويلة زمنيًّا في فصل الصيف، تتخطى معها درجات الحرارة العظمى حاجز الـ50 درجة مئوية.