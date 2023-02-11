"البيئة" تحدّد 3 موجّهات رئيسة تساهم في تنمية الغطاء النباتي

وحدّدت خلال حملة #حماية_الغطاء_النباتي، التي أطلقتها للتوعية بأهمية الحفاظ على الغطاء النباتي وتنميته؛ ثلاثة موجّهات رئيسة تساهم في تنمية الغطاء النباتي، تمثلت في: استبدال الحطب المحلي بالمستورد، واستبدال الرعي الجائر بالرعي المنظم، بالإضافة إلى زراعة الأشجار عوضًا عن قطعها، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه المساعدة على إيجاد بيئة نظيفة، وتحسين جودة الحياة.