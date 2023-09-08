مساعد وزير التعليم للتطوير يشارك في أسبوع التعليم الرقمي لليونسكو بباريس

وأكد أهميته في تغيير شكل التعلّم في المستقبل، والأثر الإيجابي له في إحداث نقلة تطويرية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية؛ مما يدعو إلى أهمية تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق تشريعات تُعظّم الفائدة منه، وإيجاد الشراكات الاستراتيجية التي تدعم هذا التوجه في جميع المؤسسات الوطنية.