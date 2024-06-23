محليات

غداً.. أمير تبوك يُكرّم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المشاركة بأعمال الحج لهذا العام

تقديراً للجهود التي بذلوها على مدار الساعة بمرحلتي القدوم والمغادرة بمنفذ حالة عمار
أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

يكرّم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة، مساء غد الإثنين في القصر الحكومي، منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، لخدمة ضيوف الرحمن أثناء قدومهم ومغادرتهم المنفذ.

ويأتي تكريم أمير تبوك لمنسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات؛ تقديراً للجهود التي بذلوها على مدار الساعة، سواءً في المرحلة الأولى لقدوم الحجاج أو المرحلة الثانية لمغادرتهم بعد أداء المناسك.

أمير منطقة تبوك
فهد بن سلطان بن عبدالعزيز
أعمال الحج

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