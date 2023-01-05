محليات
تطهير وتوعية ميدانية ورقمية.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة
وفّرت 130 ألف لتر مطهرات و100 فواحة و2127 خدمة تطويف
استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام أمس.
وشملت جهود الرئاسة: توفير 130.000 لتر مطهرات، وتوزيع 84.720 عبوة مياه زمزم، و100 فواحة لتعطير المسجد الحرام.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه استفاد من مكتبة المسجد الحرام 504 مستفيدين، ومكتبة الحرم المكي الشريف 100 مستفيد، وتم توفير 900 لتر للتعقيم بالروبوتات، و31.300 لتر لتعقيم الأسطح، و3900 لتر معقمات للأيدي.
وتابعت أنه تم تقديم كتيبات ومطويات لـ1900 مستفيد، و2127 خدمة تطويف؛ فيما استفاد 16500 شخص من التوعية الرقمية، و109000 شخص من التوعية الميدانية.