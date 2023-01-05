تطهير وتوعية ميدانية ورقمية.. خدمات "شؤون الحرمين" في 24 ساعة

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك، أنه استفاد من مكتبة المسجد الحرام 504 مستفيدين، ومكتبة الحرم المكي الشريف 100 مستفيد، وتم توفير 900 لتر للتعقيم بالروبوتات، و31.300 لتر لتعقيم الأسطح، و3900 لتر معقمات للأيدي.