"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 /1/ 1438هـ، القاضي بالموافقة على قيام المؤسسة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 /2/ 1437هـ، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة (5) سنوات، وبكمية (1.5) مليون طن كل عام كحد أقصى.