ملتقى الاستثمار بالقصيم يطلق فعالياته الأربعاء القادم

ويهـدف الملتقى الذي يمتد على مدى 3 أيام إلى إبراز إمكـانات منطقة القصيم ومميزاتهـا النسبية، مـن أجـل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على جودة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، إضافة إلى بحث آفاق ومستقبل الاستثمار في المنطقة، وطرح مفاهيم استثمارية وحلول واقعية جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاستثمارية وتذليل العوائق، وتوفير فرص ومشاريع أكثر نموًّا واستدامة، وتطوير مبادرات لتحسين جودة البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها، بما يعزز الاستفادة المثلى لموارد المنطقة ويدعم نموها الاقتصادي.