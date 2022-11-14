ملتقى الاستثمار بالقصيم يطلق فعالياته الأربعاء القادم

تنطلق فعاليات ملتقى الاستثمار بالقصيم، بعد غد الأربعاء، بمشاركة عدد من المنشآت الحكومية، وصانعي القرار من 8 قطاعات حيوية، والذي تشرف عليه إمارة منطقة القصيم، بالشراكة مع أمانة المنطقة، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
ويهـدف الملتقى الذي يمتد على مدى 3 أيام إلى إبراز إمكـانات منطقة القصيم ومميزاتهـا النسبية، مـن أجـل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على جودة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، إضافة إلى بحث آفاق ومستقبل الاستثمار في المنطقة، وطرح مفاهيم استثمارية وحلول واقعية جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاستثمارية وتذليل العوائق، وتوفير فرص ومشاريع أكثر نموًّا واستدامة، وتطوير مبادرات لتحسين جودة البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها، بما يعزز الاستفادة المثلى لموارد المنطقة ويدعم نموها الاقتصادي.
يُذكر أن الملتقى يأتي تماشيًا مع الرؤى والتوجهات الحكومية المعنية بتنويع الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من البرامج التنموية، ومن بينها تشجيع الاستثمار وتمكين المستثمرين والوصول إلى الفرص الاستثمارية لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة الشاملة والمستدامة.