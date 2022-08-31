"هزة الباحة".. بيان إلحاقي للمساحة الجيولوجية: هذا هو سبب وقوعها اليوم

أرجَعَ متحدث المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل، أن سبب الهزة الأرضية التي وقعت اليوم بالباحة، يعود إلى تأثير قوى الشد وسط البحر الأحمر، والتي ينتج عنها إجهادات تكتونية تنتقل إلى القشرة الأرضية بالمناطق المجاورة للبحر الأحمر؛ مما يتسبب في إعادة تنشيط الغوالق المتواجدة بالقشرة الأرضية.