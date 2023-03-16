"كلاكيت ثاني مرة".. فلل "بوابة الشرق" تفشل في اختبار الأمطار مجددًا و"الحصار" سيد الموقف
على وقع تفاصيل ما حدث قبل شهرين في فلل "بوابة الشرق" بالرياض؛ جاءت أمطار العاصمة لتعيد المشهد مجددًا بتفاصيل يجمعها العنوان الأشهر "تبقى الحال على ما هي عليه"، حيث نشر عدد من سكان المشروع عدة مقاطع فيديو تُظهِر غرق أحد الشوارع، ومحاصرة مياه الأمطار لعدد من الفلل فيه، في الوقت الذي تواجدت فيه آليات تقوم بسحب المياه.
وعبَّر المتضررون من سكان الحي عن استيائهم لتكرار المشكلة للمرة الثانية خلال نحو شهرين فقط، بعد غرق أحد الشوارع في نفس المشروع، متسائلين عن وسائل التصريف التي كان من المفترض ان تكون ضمن المشروع السكني منذ البداية.
وكشف متضررون أن "تجمُّع المياه بهذا الشكل يهدد بتسرُّبها إلى داخل الفلل، وتضرر البنى التحتية، بجانب خطورته الشديدة مع وجود التيار الكهربائي، والذي قد يتسبب في خطر بالغ يهدد السكان قاطني الحي"، مناشدين إيجاد حلول عاجلة؛ حتى لا تتكرر المشكلة مع هطول الأمطار.
وكانت شركة "المزيني" العقارية قد أعربت -عقب حادثة غرق أحد الشوارع قبل شهرين نتيجة الأمطار التي تعرضت لها العاصمة الرياض- عن أسفها لحدوث مشكلة تجمُّعات مياه في أحد أجزاء مشروع "بوابة الشرق"، مشددةً حينها على أنها تعمل على حل المشكلة مع الجهات المعنية على وجه السرعة.
وقالت الشركة في بيان لها، وصل "سبق" حينها: "إن عدد الفيلات السكنية المتضررة 37 فيلا من أصل 2.129 فيلا، ونأسف لمالكي الفيلات السكنية أعلاه، وسنقوم بمعالجة مشكلة التجمعات المائية بشكل عاجل".
وأضافت: "فِرق العمل الخاصة بالشركة تعمل على معالجة تجمُّع المياه بمشاركة وإشراف أمانة منطقة الرياض، وذلك عبر سَحب المياه، وفتح مجرى لتصريفها على الوادي المجاور، وهي تعمل ما بوسعها لمعالجة دائمة لهذا الأمر".
وتابعت الشركة في بيانها قبل شهرين: "شبكة السيول بالمشروع تم تسليمها لأمانة منطقة الرياض؛ وفي ذلك تأكيد بأن تخطيط المشروع وبنيته التحتية تم تنفيذهما حسب المخططات المعتمدة، وتم تسليم البنية التحتية للجهات المعنية بالجودة المطلوبة، وتعمل بكفاءة، وقد تم اعتمادها من قِبل أمانة منطقة الرياض لمطابقتها للاشتراطات والمواصفات".
وأشارت شركة "المزيني" العقارية إلى أن تجمُّع المياه وقع في أحد شوارع المشروع فقط؛ نتيجة عدم البدء بأعمال تهيئة مشروع وادي البرشاعة، أحد فروع وادي السلي الذي يُعتبر من خارج نطاق عمل الشركة، وهو ما تسبَّب في ارتداد المياه على الطريق، وتسبب في تجمُّع المياه.