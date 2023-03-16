"كلاكيت ثاني مرة".. فلل "بوابة الشرق" تفشل في اختبار الأمطار مجددًا و"الحصار" سيد الموقف

على وقع تفاصيل ما حدث قبل شهرين في فلل "بوابة الشرق" بالرياض؛ جاءت أمطار العاصمة لتعيد المشهد مجددًا بتفاصيل يجمعها العنوان الأشهر "تبقى الحال على ما هي عليه"، حيث نشر عدد من سكان المشروع عدة مقاطع فيديو تُظهِر غرق أحد الشوارع، ومحاصرة مياه الأمطار لعدد من الفلل فيه، في الوقت الذي تواجدت فيه آليات تقوم بسحب المياه.