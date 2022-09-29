النائب العام يأمر بالقبض على شخص تلفّظ بألفاظ خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه وفقًا لما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي عن انتشار محتوى معلوماتي في إحدى وسائل التواصل "مقطع فيديو" يظهر محتواه قيام شخص بالتلفظ تجاه آخر بألفاظ خادشة للحياء، والقيام بإيحاءات ذات مدلول جنسي؛ فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور وإحالته للنيابة العامة المتخصصة فورًا لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.