محليات

النائب العام يأمر بالقبض على شخص تلفّظ بألفاظ خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي

النائب العام سعود المعجب
النائب العام سعود المعجب
عبدالله البرقاوي
عبدالله البرقاوي

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه وفقًا لما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي عن انتشار محتوى معلوماتي في إحدى وسائل التواصل "مقطع فيديو" يظهر محتواه قيام شخص بالتلفظ تجاه آخر بألفاظ خادشة للحياء، والقيام بإيحاءات ذات مدلول جنسي؛ فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور وإحالته للنيابة العامة المتخصصة فورًا لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وأكد المصدر على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي من كل أشكال الجناية، وأن المذكور ستتم إحالته للمحكمة المختصّة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها وصورها لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بكرامة الأشخاص أو الآداب العامة للمجتمع.

النيابة العامة
النائب العام

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