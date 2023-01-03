أمانة العاصمة المقدّسة: تخصيص نقاط تجمُّع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت

قالت أمانة العاصمة المقدّسة، اليوم، إنه إشارة إلى التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، عن الحالة المطرية المتوقعة بهطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة، وما قد ينتج عنها من ارتفاعٍ في منسوب مياه الأمطار لبعض شوارع #العاصمة_المقدّسة، فقد تمّ تخصيص نقاط تجمُّع آمنة لوقوف المركبات بشكلٍ مؤقت.