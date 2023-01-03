أمانة العاصمة المقدّسة: تخصيص نقاط تجمُّع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت

قالت أمانة العاصمة المقدّسة، اليوم، إنه إشارة إلى التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، عن الحالة المطرية المتوقعة بهطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة، وما قد ينتج عنها من ارتفاعٍ في منسوب مياه الأمطار لبعض شوارع #العاصمة_المقدّسة، فقد تمّ تخصيص نقاط تجمُّع آمنة لوقوف المركبات بشكلٍ مؤقت.
وأوضحت الأمانة أن النقاط على النحو التالي:
- مواقف حجز السيارات بالنوّارية.
- مواقف حجز السيارات بالشرائع.
- المواقف المجاورة لجامع علوية مسكي.
جبل النور
- مواقف كدي
- المواقف المجاورة لسوق الضيافة.
ووفق المركز الوطني للأرصاد تشهد الآن مناطق مكة المكرّمة #المدينة_المنوّرة #حائل #القصيم #الرياض #الشرقية #الجوف #الحدود #الشمالية هطول أمطارٍ من متوسطة إلى غزيرة، ويُتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة.