عبر الشاشات الإلكترونية.. 5 ملايين رسالة إرشادية للمعتمرين والجهود تلقى الإشادة

بثّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، (5.720.064) رسالة توعوية وإرشادية من خلال الشاشات الإلكترونية بمصليات المنطقة المركزية؛ لتوعية ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار بأكثر من عشر لغات؛ حيث استفاد من الرسائل (2.025.000) منذ بدء موسم العمرة للعام الحالي 1445هـ.