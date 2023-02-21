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"نزاهة": توقيف 159 متهماً والتحقيق مع 241 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

منهم موظفون في وزارات الدفاع والصحة والعدل والشؤون البلدية والقروية
"نزاهة": توقيف 159 متهماً والتحقيق مع 241 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
سبق
سبق

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر رجب 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2194) جولة رقابية، والتحقيق مع (241) مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، والتعليم).

وقالت إنه تمّ توقيف (159) متهماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورُّطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير)، وأشارت إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية؛ تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

ودعت هيئة الرقابة لحماية المال العام والحفاظ عليه، إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فسادٍ مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

الهاتف المجاني: 980

البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نزاهة

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