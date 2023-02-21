"نزاهة": توقيف 159 متهماً والتحقيق مع 241 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر رجب 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (2194) جولة رقابية، والتحقيق مع (241) مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصحة، والتعليم).