"فوربس": الاقتصاد السعودي ينتعش هذا العام ليقترب من تريليون دولار

توقعت مجلة فوربس الاقتصادية انتعاش الاقتصاد السعودي هذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما يضع المملكة على مقربة من الاقتصادات التي تبلغ قيمتها تريليون دولار .
ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 بالمئة على مدار العام ككل ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 1040 مليار دولار.
ويتوقع البعض الآخر نموًا أسرع، فيما قالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية في مذكرة بحثية صدرت في الأول من أغسطس، إنها تعتقد أن الاقتصاد سينمو بنسبة 10 بالمئة هذا العام.
وتتوقع "أوكسفورد إيكونوميكس" ومقرها المملكة المتحدة، أن تتجاوز المملكة حاجز التريليون دولار هذا العام، وستساعد عائدات النفط المرتفعة على النمو الاقتصادي السريع في المملكة خلال هذا العام، كما تظهر البيانات الصادرة عن الاقتصاد السعودي.
وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية، من المتوقع أن يبلغ متوسط تكلفة برميل خام برنت - المعيار الدولي الرئيسي - أكثر من 104 دولارات هذا العام، بارتفاع من 70.89 دولارًا عام 2021 و41.69 دولارًا فقط عام 2020.
في 31 يوليو، وأظهرت البيانات الحكومية أن الاقتصاد السعودي توسع بنسبة 11.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني مع نمو قطاع النفط بنسبة 23.1 بالمئة ونمو القطاع غير النفطي بواقع 5.4 بالمئة.
وبحسب صندوق النقد الدولي، كان هناك 18 دولة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي عن تريليون دولار في عام 2021 بقيادة الولايات المتحدة باقتصادها البالغ 23 تريليون دولار، تليها الصين في المرتبة الثانية بـ 17.5 تريليون دولار واليابان في المرتبة الثالثة بـ 4.9 تريليون دولار.
وقال بنك الإمارات دبي الوطني ومقره دبي في مذكرة يوم 5 أغسطس، "نتوقع أن تسجل الميزانية (السعودية) فائضا بنسبة 10.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد ما يقرب من عقد من العجز في الميزانية".