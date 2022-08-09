"فوربس": الاقتصاد السعودي ينتعش هذا العام ليقترب من تريليون دولار

وتتوقع "أوكسفورد إيكونوميكس" ومقرها المملكة المتحدة، أن تتجاوز المملكة حاجز التريليون دولار هذا العام، وستساعد عائدات النفط المرتفعة على النمو الاقتصادي السريع في المملكة خلال هذا العام، كما تظهر البيانات الصادرة عن الاقتصاد السعودي.