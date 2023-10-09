وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخليجي-الأوروبي

وصل أمس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، إلى عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة مسقط؛ وذلك للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.