أصداء إيجابية واسعة على كلمة المملكة بافتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

من جانبه، نوه أمين الفتوى بولاية كاليفورنيا الأمريكية الدكتور بلال الحلاق، بما تبذله المملكة العربية السعودية -بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله- لإرساء مفاهيم الاعتدال والوسطية ونبذ الغلو والتطرف، التي سلطت الكلمةُ الضوءَ عليها، من خلال استعراض مقتضب لإنجازات المملكة في هذا الإطار، وعملها المستمر والدؤوب لمكافحة الإرهاب والقضاء على أسبابه، الذي لن يكون ممكنًا ما لم تتضافر جهود العلماء والمجتهدين، لتنقية الإسلام من الأفكار الضالة المنحرفة ومحو آثارها التدميرية.