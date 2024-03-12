"الشنة والمجلاد" طريقة تقليدية لحفظ التمور.. حافظ عليها أهالي العلا حتى وقتنا الحالي

وتُصنع الشنة من جلد الغنم أو الضأن‏، فيما يُصنع المجلاد من سعف النخيل، ليبقى التمر بداخلها محتفظًا بجودته لفترة طويلة، ويحرص الكثير منهم على استخدامه في شهر رمضان وتوزيعه على الأهل والجيران، حيث إن هذه الطريقة معمول بها في الجزيرة العربية منذ القدم عندما كان التمر مصدراً رئيسيًا للغذاء، حيث إن الهيئة الملكية لمحافظة العُلا حرصت على دعم وإحياء هذا الموروث من خلال إطلاقها لفعالية سنوية يجتمع فيها المهتمون والمزارعون.