محليات

متحدث "مكافحة المخدرات" يكشف ملابسات شحنة "الموز والكوكايين" في رابغ

أكد أن الضربة كانت استباقية وقوية وموجعة لشبكات تهريب المخدرات والسموم
متحدث "مكافحة المخدرات" يكشف ملابسات شحنة "الموز والكوكايين" في رابغ
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أعلن المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات المقدم مروان الحازمي عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة جداً من مادة الكوكايين المخدر إلى المملكة بلغت 236 كجم.

وقال "الحازمي": جهود وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات تواصل ملاحقة الشبكات التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة سواء داخل المملكة أو خارجها.

وأضاف: في ضربة استباقية قوية وموجعة ضد هذه الشبكات تم إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة وضخمة جداً من مادة الكوكايين مهربة ومخبأة داخل شحنات من الموز.

وأردف: تم ضبط هذه الكمية في ميناء الملك عبدالله بمحافظة رابغ، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، واتخاذ الإجراءات النظامية.

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الكوكايين

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