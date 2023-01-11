الطائف.. عملية جراحية بـ"فيصل الطبي" تُنهي معاناة شاب مع الصرع

وقالت "صحة الطائف": استغرقت العملية ثلاث ساعات، خرج بعدها المريض إلى العناية المركزة، وبعد أربعة أيام تم نقله إلى التنويم العادي، قبل أن يغادر المجمع وحالته مستقرة، وفي كامل وعيه وإدراكه -ولله الحمد-، على أن يتابع مع عيادة العلاج الطبيعي والفيزيائي، وعيادة جراحة المخ والأعصاب.