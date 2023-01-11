الطائف.. عملية جراحية بـ"فيصل الطبي" تُنهي معاناة شاب مع الصرع

نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف في إجراء عملية جراحية لشاب "27 عامًا"؛ كان يعاني نوبات صرع وتشنجات.
وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة اتضح أن المريض لديه ورم في البطين الثالث من الدماغ، مع توسُّع شديد في بطينات المخ.
وذكرت "صحة الطائف" لـ"سبق" أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية جراحية عاجلة؛ لوضع جهاز لتصريف السائل النخاعي بشكل إسعافي.
وفي اليوم التالي تم إجراء عملية فتح الجمجمة، واستئصال الورم من البطين الثالث للدماغ عن طريق فتح الخط الفاصل بين فصَّي المخ، باستخدام الميكروسكوب الجراحي، والأدوات الجراحية الدقيقة.
وقالت "صحة الطائف": استغرقت العملية ثلاث ساعات، خرج بعدها المريض إلى العناية المركزة، وبعد أربعة أيام تم نقله إلى التنويم العادي، قبل أن يغادر المجمع وحالته مستقرة، وفي كامل وعيه وإدراكه -ولله الحمد-، على أن يتابع مع عيادة العلاج الطبيعي والفيزيائي، وعيادة جراحة المخ والأعصاب.