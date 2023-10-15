محمد البومجداد عضو المنتخب السعودي للروبوت وممثل المملكة ينافس على المركز الأول في برنامج نجوم العلوم

تأهل عضو المنتخب السعودي لرياضة الروبوت وممثل المملكة العربية السعودية في برنامج نجوم العلوم الذي يتخذ من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقراً له، المهندس محمد البومجداد، المرحلة الأخيرة للبرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط، منافساً بابتكاره "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية"، أكثر من 3000 ابتكار، حيث يعـد هذا البرنامج في نسخته الـ 15 أحد مبادرات مؤسسة قطر، مستهدفاً تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات، وتمكين المبتكرين العرب من تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة إلى حلول ملموسة، بدعم من فريق هندسي متخصص من المطورين وذوي الخبرة.
وتأهل المهندس البومجداد، الذي درس الهندسة الميكانيكية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويحمل ماجستير هندسة روبوتات والأنظمة الذكية للجولة الرابعة لـ "الهندسة"، بعد خوضه خمس جولات أولية من منافسات البرنامج، والتي خصصت لمجال الابتكار، وتندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي ضمن مبادرات مؤسسة قطر.
وأوضح في حديثه حول ابتكاره المشارك في هذا البرنامج، أن الابتكار هو "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية"، وتأهل بعد عرضه أمام لجنة التحكيم في المنافسات، واستغرق تطويره 3 أعوام، حتى بات الجهاز قادراً على المشي على الأسطح العمودية، للقيام بالمهام الخطيرة على الإنسان، بعد أتمتة وإنجاز هذه المهام مثل: الفحص والصيانة والتفتيش؛ حيث تم تزويده ببعض التقنيات والكاميرات الدقيقة وغيرها.
وبين أن التأهل للمرحلة الأخيرة يحسم باختيار الفائز عن طريق تصويت الجمهور والذي يستمر على مدى أسبوع كامل؛ في الفترة من ١٤ أكتوبر وحتى ١٩ أكتوبر حيث تشمل المراحل للظفر بالفوز في البرنامج: مرحلة الهندسة؛ ثم مرحلة التصميم؛ فالمرحلة النهائية؛ والتي يحسمها التصويت.
وثمن البومجداد دعم ورعاية الاتحاد السعودي للروبوت؛ مما مكنه من تمثيل الوطن في عدد من المسابقات الخارجية، منوهاً بقوة المنافسة في مراحلها الأخيرة والتي تحتاج إلى التركيز والملاحظة والإبداع.
يذكر أن برنامج نجوم العلوم أسهم منذ انطلاقته في 2009 في تطوير حلول تكنولوجية للمجتمعات، تعود بالنفع على صحة الإنسان وأساليب حياته، وتطوير الفرص الاقتصادية للأفراد والمجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة.
رابط التصويت: Engmjdad.com ويتاأكد التصويت بعد اختيار صورة المرشح وتأكيد التصويت ممن خلال البريد الإلكتروني