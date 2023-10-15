محمد البومجداد عضو المنتخب السعودي للروبوت وممثل المملكة ينافس على المركز الأول في برنامج نجوم العلوم

تأهل عضو المنتخب السعودي لرياضة الروبوت وممثل المملكة العربية السعودية في برنامج نجوم العلوم الذي يتخذ من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مقراً له، المهندس محمد البومجداد، المرحلة الأخيرة للبرنامج الأول من نوعه في الشرق الأوسط، منافساً بابتكاره "الروبوت المتسلق للأسطح العمودية"، أكثر من 3000 ابتكار، حيث يعـد هذا البرنامج في نسخته الـ 15 أحد مبادرات مؤسسة قطر، مستهدفاً تحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات، وتمكين المبتكرين العرب من تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة إلى حلول ملموسة، بدعم من فريق هندسي متخصص من المطورين وذوي الخبرة.