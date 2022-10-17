فوائدها لك وللوطن والبيئة.. 6 أهداف مهمة من "لتبقى" تدعوك لتبنيها

ويتلخص الهدف الرابع في الحفاظ على مصادر الطاقة من الهدر والاستهلاك العشوائي، وفي الهدف الخامس حماية سير الإنتاج والصناعات، والهدف السادس يكمن في خفض الأعباء المالية، سواء على الدولة أو على المواطن من خلال الحد من الاستهلاك الزائد في الطاقة.