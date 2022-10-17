فوائدها لك وللوطن والبيئة.. 6 أهداف مهمة من "لتبقى" تدعوك لتبنيها

حددت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" أهدافها بدقة، وشددت على أن تلك الأهداف تصب في صالح الوطن والمواطن، ولا بد من التعاطي معها، ودعت إلى التفاعل مع مضمونها وما تستهدفه من إيصال رسالة توعوية إلى الجميع.
ولخّصت الحملةُ حزمة أهدافها في 6 أهداف رئيسية، ووجهت بوصلة اهتمامها لتحقيق تلك الأهداف، واحدًا تلو الآخر.
وتؤكد الحملة أن الأهداف تدعم الجانب الاقتصادي، كما تدعم الجانب البيئي، بجانب دعم الجانب الاجتماعي أيضًا؛ مشيرة إلى أن هذه الفوائد مجتمعة تُحتم على الجميع من مواطنين ومقيمين، التفاعل مع الحملة في جميع رسائلها التوعوية ومراحلها المختلفة.
وقالت الحملة إن أول الأهداف التي تسعى إليها، هي خفض انبعاثات الكربون الصادرة من المركبات والمصانع وغيرهما، والفائدة الثانية هي العمل على الحد من تلوث البيئة بالعوادم.
ويخص الهدف الثالث الشأن الاقتصادي للبلاد، وتُلَخصه الحملة بقولها: "الترشيد من شأنه تعظيم المنفعة الاقتصادية من الطاقة، عن طريق استغلالها في مجالات اقتصادية أخرى، في أمس الحاجة إلى طاقة".
ويتلخص الهدف الرابع في الحفاظ على مصادر الطاقة من الهدر والاستهلاك العشوائي، وفي الهدف الخامس حماية سير الإنتاج والصناعات، والهدف السادس يكمن في خفض الأعباء المالية، سواء على الدولة أو على المواطن من خلال الحد من الاستهلاك الزائد في الطاقة.