"هيئة النقل": 7 آلاف عملية فحص رقابية بمنطقتي مكة والمدينة في سادس أيام ذي الحجة

وتَنَوَّعَتْ هذهِ المخالفاتُ طبقاً لحالة المخالفة، كعدم الحصول على بطاقة سائق، وبطاقة التشغيل للمركبة، ووضع ملصقات وأدوات زينة غير معتمدة من الهيئة، إضافة إلى عدم تدوين البيانات في كشف تحميل الركاب.