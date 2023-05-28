وصلتها رسائلهن فقرأتها بمشاعرها.. "ريانة" توجّه رسالتها إلى عالمات المستقبل.. فماذا قالت؟

وشاركت ريانة برناوي متابعيها عددًا من الرسائل المرسلة إليها، التي تنوعت ما بين الإعجاب والفخر بوصولها إلى الفضاء كأول امرأة سعودية، والتمنيات لها بالتوفيق في رحلتها، والعودة إلى أرض الوطن بأمان وسلامة.