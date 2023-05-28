وصلتها رسائلهن فقرأتها بمشاعرها.. "ريانة" توجّه رسالتها إلى عالمات المستقبل.. فماذا قالت؟

بمشاعر فياضة تلقت أول امرأة سعودية وعربية مسلمة تصل إلى الفضاء رسائل الشابات السعوديات الصغيرات، موجهة إليهن رسالة، ولافتة إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها.
وشاركت ريانة برناوي متابعيها عددًا من الرسائل المرسلة إليها، التي تنوعت ما بين الإعجاب والفخر بوصولها إلى الفضاء كأول امرأة سعودية، والتمنيات لها بالتوفيق في رحلتها، والعودة إلى أرض الوطن بأمان وسلامة.
وعبّرت رائدة الفضاء عن سعادتها بالرسائل المرسلة، مشيرة إلى أنها تحمل مسؤولية كبيرة لإلهام الجيل القادم من النساء، موجهة رسالتها إليهن بأن يحلمن، ويسعين حتى يصلن إلى أرض المملكة التي لا تعرف المستحيل.
وكتبت "ريانة" على حسابها في "تويتر": "رسائل بناتنا، عالمات ورائدات المستقبل وصلتني وقرأتها بمشاعر فياضة. مسؤولية كبيرة نحملها لنُلهم الجيل القادم من النساء ورسالة أسعى دائمًا لإيصالها: نحن نعيش في أرض لا تعرف المستحيل.. احلمن، اسعين.. وبإذن الله تحققن الوصول".
وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني قد غادرا الأرض قبل أيام قليلة إلى محطة الفضاء الدولية؛ لإنجاز مهمتهما العلمية الفضائية كجزء من برنامج المملكة لرواد الفضاء، الذي أطلقته الهيئة العامة للفضاء.
ويجري الطاقم السعودي 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، و3 تجارب توعوية تعليمية يشارك فيها 12 ألف طالب في 42 موقعًا بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.