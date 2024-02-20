"اللجنة الفنية السعودية الأردنية" تؤكد على تطوير وتنمية حركة مرور السفن واليخوت بين موانئ البلدين

اختتمت اللجنة الفنية السعودية الأردنية للنقل البحري والموانئ دورتها الرابعة، التي عقدت على مدى ثلاثة أيام في مدينة جدة، مؤكدة التزامها بتعزيز التعاون في مجال صناعة النقل البحري، والعمل على تطويره وتنمية حركة مرور السفن واليخوت بين موانئ البلدين، التي رأسها من الجانب السعودي وكيل الهيئة العامة للنقل البحري المهندس عصام بن محمد العماري، فيما رأس الجانب الأردني مدير الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر مصطفى الدباس.