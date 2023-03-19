"تصريح بيع في الحدائق العامة".. شروط يكشفها متحدث أمانة مكة لـ"سبق"

كشف المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدّسة أسامة زيتوني، عن الآلية التي يتم عن طريقها التسجيل في خدمة البيع عبر منافذ الحدائق العامة.
وأوضح زيتوني، لـ"سبق"، أنه بالنسبة لهذه الخدمة فبإمكان أي شخص أن يتقدم بطلبه عبر الموقع ويتم منحة الرخصة لمزاولة نشاطه إذا انطبقت عليه الشروط.
وأردف: "خدمة تهدف إلى المساهمة في معالجة البيع العشوائي في الشوارع والطرقات، وذلك من خلال حصول البائع الجائل على موقع مناسب في الحدائق العامة يمارس فيه البيع، بإجراءات ميسرة وبسيطة وفورية.
وتابع: "من أهم الشروط -على سبيل المثال- حصول البائع على البطاقة التعريفية (الترخيص)، والتوقف فوراً عن ممارسة البيع في حال وجود أي أعراض مرضية لحين التأكد من زوال الأعراض والمرض".
وأكد ضرورة أن يلتزم بنظافة الملابس والنظافة الشخصية والمحافظة على نظافة الحديقة ومرافقها مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بالذوق العام وبأوقات العمل المسموح بها لمرتادي الحدائق.
وقال: "يجب الالتزام بالمساحة المحددة وعدم الوقوف في الممرات المخصصة ومضايقة مرتادي الحدائق والوقوف في المكان التي تمت الموافقة عليه من قبل البلدية، والتخلص من النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط من الجهة المشغلة للحديقة".