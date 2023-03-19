"تصريح بيع في الحدائق العامة".. شروط يكشفها متحدث أمانة مكة لـ"سبق"

وقال: "يجب الالتزام بالمساحة المحددة وعدم الوقوف في الممرات المخصصة ومضايقة مرتادي الحدائق والوقوف في المكان التي تمت الموافقة عليه من قبل البلدية، والتخلص من النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط من الجهة المشغلة للحديقة".