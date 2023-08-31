أحباب الله في أطهر البقاع.. "شؤون الحرمين": أطفالكم بأيدٍ أمينة لأوقات لن تنسى

وأشارت إلى أن آلية الدخول للمكتبة تستلزم إحضار بطاقة الهوية الوطنية، أو الإقامة؛ لإصدار بطاقة الدخول، وتعطى لكل طفل يسجل بياناته كاملة لدى حضوره لأول مرة، وهي التي تسمح له بالدخول.. بعد ذلك يتم أخذ هويات أولياء أمور الأطفال السعوديين، وصورة من إقامة غير السعوديين، ويتم إبلاغ والدة الطفل بوقت الحضور.