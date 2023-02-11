"الراجحي" يفتتح مؤتمر "مزدوجي الاستثنائية" للموهوبين من ذوي الإعاقة.. غدًا

ويأتي هذا المؤتمر الذي يمتدّ على مدى ثلاثة أيام من 12-14 فبراير 2023، بمركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض؛ استكمالًا لنسخته الأولى التي بدأت في عام 2019م، بمشاركة نخبة من الخبراء المختصين في مجال الموهبة والإعاقة من مختلف دول العالم؛ حيث يهدف المؤتمر في نسخته الثانية إلى تفسير طبيعة العلاقة بين الموهبة والإعاقة، ومناقشة أهم العوامل المساهمة في تنمية الموهبة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يهدف إلى الكشف عن أبرز الأساليب والتقنيات الحديثة لخدمة مزدوجي الاستثنائية.