٨٥ شركة من السعودية تحصل على لقب "أفضل مكان عمل" لعام ٢٠٢٣

حصلت ٨٥ شركة في السعودية على لقب أفضل مكان للعمل؛ وفقًا لتصنيف "Great Place to Work"، وهي شركة أبحاث وتدريب واستشارات عالمية تُجري أبحاثها حول أفضل أماكن العمل في أكثر من 60 دولة حول العالم.
وتَضمنت القائمةُ ثلاثَ فئات: مشاريع كبيرة (٢٥ شركة)، ومشاريع متوسطة وصغيرة (٣٥ شركة)، والفئة الثالثة مشاريع صغيرة جدًّا (٢٥ شركة).
واحتلت مجموعة الدباغ المرتبة الأولى في فئة الشركات الكبيرة، تليها مجموعة شلهوب، وبيبسيكو، وهيلتون، ودي إتش إل إكسبرس، وفي فئة الشركات المتسوطة والصغيرة تصدرت شركة سيسكو ودي إتش إل العالمية للشحن، أما في فئة المشاريع الصغيرة جدًّا فتصدرت شركة بيوجين.