٨٥ شركة من السعودية تحصل على لقب "أفضل مكان عمل" لعام ٢٠٢٣

واحتلت مجموعة الدباغ المرتبة الأولى في فئة الشركات الكبيرة، تليها مجموعة شلهوب، وبيبسيكو، وهيلتون، ودي إتش إل إكسبرس، وفي فئة الشركات المتسوطة والصغيرة تصدرت شركة سيسكو ودي إتش إل العالمية للشحن، أما في فئة المشاريع الصغيرة جدًّا فتصدرت شركة بيوجين.