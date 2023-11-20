"أهمية بناء الأسرة في الإسلام".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خطبة صلاة الجمعة المقبلة العاشر من الشهر الجاري في جميع مناطق المملكة، للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام، ومسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبنائهم قبل الزواج لهذه المسؤولية العظيمة، حيث قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ إلا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ) رواه البخاري.
وتضمن التوجيه التأكيد على قيام الخطباء ببيان دور الوالدين في تعظيم عقد النكاح في نفوس الأبناء والبنات المقبلين على الزواج، وضرورة غرس القيم والمبادئ السامية في نفوس الأبناء والبنات، ودور الوالدين في تنشئة جيل قادر على تحمل المسؤولية الأسرية، وتربية الأبناء والبنات على الرضا والقناعة.
ويأتي هذا التخصيص بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ استمراراً لما يقوم به الخطباء من جهود مباركة في توعية الناس وإرشادهم لما يُصلح دينهم ودنياهم.