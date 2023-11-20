"أهمية بناء الأسرة في الإسلام".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خطبة صلاة الجمعة المقبلة العاشر من الشهر الجاري في جميع مناطق المملكة، للحديث عن أهمية بناء الأسرة في الإسلام، ومسؤولية الوالدين تجاه إعداد أبنائهم قبل الزواج لهذه المسؤولية العظيمة، حيث قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ما مِن عَبْدٍ اسْتَرْعاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْها بنَصِيحَةٍ إلا لَمْ يَجِدْ رائِحَةَ الجَنَّةِ) رواه البخاري.