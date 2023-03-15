"النقل" تؤكد ضرورة إبراز منشآت النقل لحقوق والتزامات المستفيدين بمكاتبها ومقارها

وشددت على مكاتب تأجير السيارات بعدم رهن الوثائق الرسمية العائدة للمستفيد بغرض تأجير السيارة، بالإضافة إلى الحقوق الأخرى التي حددتها الهيئة، مشيرةً إلى الالتزامات المترتبة على المستفيدين؛ منها: إعادة السيارة بنفس الحالة التي استأجرها بها، وكذلك إعادتها في الوقت المحدد، والتأكد من بيانات العقد الإلكتروني الموحد، إلى بقية الالتزامات التي أوردتها الهيئة في منشورها.